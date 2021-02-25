Законодательно запретить продажу сельхозземель иностранцам поручил Токаев

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Законодательно запретить продажу сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным компаниям поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Земельные вопросы всегда очень важны для нашего народа. Это прочный фундамент и священный символ нашей государственности. Я неоднократно говорил, что казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этой проблеме нужно прекратить. Поэтому я принял следующие конкретные решения. В первую очередь поручаю запретить продажу и передачу в аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и иностранным юридическим лицам. Это касается и юридических лиц с иностранными акциями. Решил, что это нужно сделать срочно в рамках законодательной инициативы президента. Администрации президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Напомним, 1 сентября 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, напомнил, что 31 декабря 2021 года в Казахстане завершится земельный мораторий, и заверил, что «земля иностранцам продаваться не будет». Однако, по его словам, «правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли», привлечение инвестиций в аграрный сектор, по мнению президента, «необходимо как воздух».

20 января депутат мажилиса Берик Дюсембинов, обращаясь с запросом от лица группы мажилисменов, заявил о том, что правительство должно оперативно внести изменения в Земельный кодекс, поскольку действие моратория на продажу земли заканчивается в 2021 году.

«Острая общественная дискуссия, состоявшаяся за эти пять лет, показала, что у населения сформировалось четкое видение земельного вопроса, но позиция населения по земле пока не узаконена», — добавил Дюсембинов.

22 февраля стал известен ответ премьер-министра Аскара Мамина, который пообещал депутатам лишь «рассмотреть возможность запрета» на продажу земли иностранцам.