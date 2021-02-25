Покупать жилье от стройкомпаний по ценам программы «Нұрлы жер» поручил Токаев

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Покупать жилье от строительных компаний по ценам государственной программы «Нұрлы жер» поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Чтобы стимулировать строительство доступного и качественного жилья необходимо заключить договор о продаже со строительными компаниями. Соответственно, жилье будет приобретаться по ценам программы «Нұрлы жер», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Также он заверил, что если предприниматель в селе построит дом для своих сотрудников, государство возместит ему до 50% стоимости жилья.

«Это приносит пользу всем», — считает Токаев.