Граждане должны получать все необходимые им услуги в одном медицинском учреждении – Токаев

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Граждане должны получать все необходимые им услуги в одном медицинском учреждении, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Важный вопрос – создание максимально благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями. Прежде всего, необходимо кардинально упростить процедуры определения всех категорий инвалидности. В настоящее время людям, нуждающимся в помощи, очень трудно пользоваться социальными услугами. Они вынуждены обивать пороги для того, чтобы доказать очевидное. Это недопустимо в век цифровых технологий и автоматизации. Поэтому необходимо немедленно изменить способ работы. Почему бы не создать единую информационную базу данных и не создать систему, удобную и удобную для населения? Необходимо интегрировать информационные системы министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты. Эту работу нужно ускорить. Граждане должны получать все необходимые им услуги в одном медицинском учреждении», — сказал Токаев в четверг на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Он поручил реализовать этот проект в пилотном режиме с 1 июля 2021 года и в полноценном формате – с 1 января 2022 года.

«Нужно срочно принять действенные нормативные правовые акты для обеспечения безбарьерного доступа лиц с ограниченными возможностями к востребованным объектам по принципу «от порога и до порога». В этой связи местным исполнительным органам следует разработать список или карту востребованных объектов», — добавил президент.

По его словам, «она должна включать все наиболее посещаемые организации – центры обслуживания населения, медицинские, образовательные и другие учреждения».

«В Казахстане растет количество детей с особыми образовательными потребностями. При этом действующие нормы по функционированию подобных специализированных организаций устарели. Чтобы пройти обследование, дети вынуждены полгода ждать своей очереди. После чего им требуется всесторонняя комплексная реабилитация. Соответствующих учреждений для этого не хватает. Поэтому нужно обновить нормативы в данной сфере с учетом специфики регионов и современных стандартов», — сказал также глава государства.

По его словам, необходимо улучшить скрининг детей раннего возраста, усилить деятельность социальных служб при организациях первичной медико-санитарной помощи.

«Уполномоченным органам предстоит составить понятный алгоритм действий в виде единого маршрута для ребенка с особыми потребностями и его семьи. С учетом имеющихся в регионах специальных учреждений в нем должны быть предусмотрены все оказываемые государством услуги, начиная с момента рождения ребенка», — поручил Токаев.