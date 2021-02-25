Предельные цены на социально значимые продукты введены в Алматы и ЗКО

Алматы. 25 февраля. КазТАГ – Предельные цены на социально значимые продукты ввели в Алматы и Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции РК.

«В Казахстане в рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары акиматы наделены правом установления предельных цен на социально значимые товары. В настоящее время этим правом воспользовались акимат Алматы и акимат ЗКО», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, предельные цены в Алматы установлены на: гречку – 361 тг/кг (до конца февраля 2021 г.), сахар – 254 тг/кг (до конца января 2021 г., с дальнейшей пролонгацией). Предельные цены в ЗКО установлены 9 декабря 2020 г. на: картофель – 122 тг/кг (90 дней), лук – 117 тг/кг (90 дней), морковь – 121 тг/кг (90 дней).

Сообщается, что акиматы остальных регионов не используют возможность введения в областях предельных цен на социально значимые продовольственные товары.

«С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане составил 2,3%, что является самым высоким показателем за последние годы. В настоящий момент фиксируется сезонный рост цен на овощи (картофель +6,9%, морковь +5,1%, лук +3,7%, капуста +0,7% с начала года) и яйца, которые наряду с сокращением производства подорожали на 10,2%. Рост цен на говядину обусловлен наращиванием экспорта КРС в живом виде (с 4,3 тыс. голов в ноябре до 11,9 тыс. голов в декабре 2020 года)», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что рост цен на подсолнечное масло обусловлен ситуацией на мировых рынках: цена на тонну подсолнечного масла составляет $1375-1475 против $700 за тонну в феврале 2020 г.

Наибольший рост на СЗПТ в разрезе городов фиксируется в Алматы – на 2,8%, Нур-Султане – на 2,8% и Шымкенте – на 2,7%, наименьший – в Кокшетау – на 0,8%.