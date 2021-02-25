Государство участвует в подрывной деятельности против себя 25.02.2021 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 266 0 Денис Кривошеев: «Борьба с насилием – новый этический Рейх» Похожие материалы: «Кто, если не я»: Как волонтеры делают работу за государство Пересмотреть концепцию видеоконтроля деятельности правоохранителей предложил Токаев «Земельный кодекс – мина, которая может взорваться в 2021 году?». «Налог на карточные переводы угрожает ввергнуть страну в пучину «черного нала». «Ценность детской жизни в обществе стала падать». «Закон против насилия: кто стоит за расколом казахстанского общества?» Минздрав Украины зарегистрировал вакцину против коронавируса американской компании Сотрудники скорой в Алматы выступили против изменений в системе надбавок за выезды по КВИ