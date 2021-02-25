Алматы. 25 февраля. КазТАГ – Россия вдвое снизила отпускную цену на вакцину «Спутник V», сообщает «РБК».

«Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Теперь она составляет 866 рублей 81 копеек за два компонента (без учета налога на добавленную стоимость)», — рассказали в пресс-службе правительства в четверг.

Отмечается, что ранее цена составляла 1942 рублей.

«Зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», — заявил глава минпромторга Денис Мантуров.

Цена будет единой для всех производственных площадок, добавил министр. По его словам, стоимость препарата удалось снизить за счет отработки и оптимизации технологии промышленного производства и роста его объемов.