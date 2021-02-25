Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана на 26 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«26 февраля в Акмолинской области ночью местами ожидаются низовая метель, ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«С 21.00 25 февраля по 21.00 28 февраля 2021 г. 26-28февраля в Жамбылской области местами ожидаются туман, ночью 26 февраля метель. Ночью 26 февраля местами ожидается северо-западный ветер 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Таразе 26-28 февраля временами ожидается туман», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«Ночью 26-27 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами сильный мороз до -40», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«26 февраля в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду. 26 февраля ночью местами ожидается сильный мороз -35-38. В Караганде 26 февраля ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15 метров в секунду. В Жезказгане 26 февраля ночью ожидается сильный мороз -35», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«26 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области ожидается сильный мороз до -25», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«26 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-восточный 15-20 метров в секунду. В Уральске 26 февраля ожидается низовая метель», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.

«26 февраля в Атырауской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«26 февраля Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный 9-14 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-80%.