Алматы. 25 февраля. КазТАГ – Казахстан покупает российское вооружение по тем же ценам, что и армия России, заявил начальник объединенного штаба Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

«Во-первых, стандарты НАТО и другие для тех подразделений, частей, соединений, которые входят в состав войск коллективных сил приемлемы стандарты, которые приняты в организации договора коллективной безопасности. Т.е. все эти подразделения, воинские части, соединения должны быть совместимыми, это первым словом записано, современными образцами вооружения военной техники. (…) Для того, чтобы был интерес многосторонний в области оснащения внутри наших государств нашим вооружением, военной техникой», — сказал Сидоров, отвечая на вопрос агентства КазТАГ.

Он отметил, что не ведет речи о насыщении рынка военной техники только российскими образцами.

«Мы понимаем, что в большинстве они преобладают, но, мы знаем, это и в Казахстане делают, и машины достаточно хорошие боевые, бронированные, и оптику делают, и другое вооружение. Беларусь у нас не отстает. Мы знаем то, что производят в Киргизии, в Армении. Я про другое. Для того, чтобы этот процесс в рамках организации был более эффективен, и более выгоден с экономической точки зрения, то мы приняли все меры и усилия, нас поддержали, согласовали и утверждено это, в том числе это прописано в стратегии коллективной безопасности, подписано главами государств на период до 2025 года, что ценообразование в этом случае происходит как для собственных нужд. То есть по тем же ценам, что покупает и вооружает военной техникой российская армия, п ним же покупает и вооружает технику, допустим, Казахстан», — отметил Сидоров.

Таким образом, по его мнению, снизилась коммерческая составляющая в этом процессе.

«Это, как мне кажется, был сделан серьезный шаг, немного притушили коммерческую составляющую и выдвинули все-таки на первый план возможности реализации интересов защиты государств, укрепление обороноспособности и оснащения современного вооружения и военной техники», — резюмировал начальник объединенного штаба ОДКБ.