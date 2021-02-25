Шторм бушует по всему Казахстану – на постах застряло 316 авто, спасено около 300 человек

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Шторм бушует на всей территории Казахстана – на постах застряло 316 авто, спасено около 300 человек, передает корреспондент агентства.

«В 16 регионах объявлены штормовые предупреждения (городах Нур-Султан и Шымкент, Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях)», — сообщил в четверг официальный представитель министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в ситуационном центре МЧС сейчас работает Республиканский оперативный штаб, куда вошли сотрудники ТОО «Казахавтодор» и АО НК «Казавтожол».

«Аналогичные штабы функционируют в ДЧС Акмолинской, Карагандинской, СКО, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской областей и городе Нур-Султан. В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) закрыты 46 участков автодорог республиканского и 51 участок областного значения в 14 регионах: городе Нур-Султан, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской области. Всего на постах сконцентрировано автотранспорта в количестве 316 единиц в Костанайской (87 единиц), Жамбылской (70 единиц) и Карагандинской (169 единиц) областях», — добавили в МЧС.

По данным министерства по ЧС, для эвакуации населения на закрытых участках дорог подготовлены 473 пункта обогрева, в которых в настоящее время размещено 138 человек: в ЗКО – пять человек, в Карагандинской области – один, в Акмолинской – 16, Костанайской – 61 и Туркестанской – 55.

«Территориальными подразделениями МЧС на автодорогах вызволено 155 единиц техники, спасено и эвакуировано 294 человек, из них 17 детей. Всего в неотложных работах задействовано 1189 человек и 788 единиц техники МЧС, МВД, дорожные службы и местные исполнительные органы», — сообщил Уали.

Более подробная информация об участках дорог, на которых ограничено движение, представлена в материале КазТАГ по ссылке.