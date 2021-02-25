Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Движение ограничили из-за непогоды в 11 областях Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения: в Акмолинской области: 1. автомобильная дорога «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, участок город Нур-Султан-граница Карагандинской области (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»); 2. автомобильная дорога «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 36-51, село Кабанбай батыра-граница Карагандинской области; 3.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок город Нур-Султан-граница Павлодарской области», — говорится в распространенном в четверг сообщении.
Кроме Акмолинской движение ограничили еще в 10 областях.
В Актюбинской области:
- «Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км 85-231, участок поселок Т.Жургенов-граница Костанайской области;
- «Актобе-Атырау-граница РФ» км 245-330, участок поселок Карауылкелди-граница Атырауской области;
- «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 0-85, участок село Карабутак-поселок Т.Жургенев.
В Алматинской области:
1.«Ушарал-Достык» км 84-184, участок ст.Коктума-ст.Достык (участок на реконструкции ТОО «АБК Автодор НС»);
2.«Алматы-Усть-Каменогорск» км 79-287, участок город Капшагай-город Талдыкорган.
В Атырауской области:
- «Актобе-Атырау-граница РФ» км 330-487, участок село Сагыз-село Макат;
- «Атырау-Уральск» км 179-189, участок село Индерборский-граница Западно-Казахстанкой области;
- «Актобе-Атырау-граница РФ.» км 504-572, участок село Карабатан-село Доссор;
- «Атырау-Уральск» км 15-179, участок село Алмалы-село Индерборский;
- «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 0-210, участок село Доссор-граница Мангистауской области.
В Восточно-Казахстанской:
1.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 105-123, участок город Шемонаиха-граница РФ;
- «Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км 15-105, участок поселок Белоусовка-город Риддер;
В Жамбылской области:
1.«Алматы-Ташкент-Термез» км 534-593, участок село Айша-Биби-граница Туркестанской области.
В Карагандинской области:
- «Жезказган-Петропавловск» км 24-252, участок город Сатпаев-граница Костанайской области;
- «Екатеринбург-Алматы» км 1492-1610, город Караганда-поселок Аксу-Аюлы. (участок на реконструкций ТОО «СПОСЕЛОК КазГерСтрой»);
- «Екатеринбург-Алматы» км 1353-1425, участок граница Акмолинской области-город Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»);
- «Екатеринбург-Алматы» км 1426-1446, участок ПВП- город Темиртау;
- «Кызылорда-Павлодар» км 967-1135, город Караганды-граница Павлодарской области;
- «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 51-266, участок граница Акмолинской области-город Темиртау;
- «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара» км 231-324, участок граница Павлодарской области-село Ботакара;
- «Кызылорда-Павлодар» км 429-906, участок город Жезказган-село Топар;
9.«Екатеринбург-Алматы» км 1492-1854, участок город Караганда-город Балхаш;
- «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 17-320, участок город Караганда-граница Восточно-Казахстанской области.
В Костанайской области:
- «Жезказган-Петропавловск» км 252-377, участок граница Карагандинской области – участок граница Акмолинской области;
- «Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ» км 50-161, участок город Житикара-граница РФ;
- «Денисовка-Аршалы-Комаровка» км 0-96, участок село Денисовка-село Комаровка;
- «Жетикара-Чайковский» км 0-27 участок поселок Жетикара-поселок Чайковский;
- «Обход село Мариновка» км 0-9;
- автомобильная дорога «Екатеринбург-Алматы» км 419-540, участок поселок Карабалык-город Костанай;
- «Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ» км 0-50, участок поселок Денисовка-город Житикара;
- «Обход город Костанай» км 0-21.
В Павлодарской области:
- «Кызылорда-Павлодар» км 1135-1206 участок граница Карагандинской области-поселок Шидерты;
- «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара» км 138-231, участок село Баянаул-граница Карагандинской области;
3.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254, участок граница Акмолинской области-поселок Щидерты.
В Северо-Казахстанской области:
1.«Петропавловск-Соколовка» км 11-73, участок село Соколовка-граница РФ;
2.«Петерфельд-Архангельское-Новокаменка» км 0-31;
3.«Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км 0-228;
4.«Рощинское-Корнеевка-Волошинка» км 0-87;
5.«Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» км 0-56, участок село Волошинка-село Тимирязево;
6.«Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км 0-32, участок село Тимирязево- граница Костанайской области;
7.«Подъезд к аэропорту город Петропавловск» км 0-5;
- «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-граница РФ» км 213-280, участок село Кишкенеколь-граница РФ.
В Туркестанской области:
1.«Алматы-Ташкент-Термез» км 593-654, участок граница Жамбылской области-село Машат.