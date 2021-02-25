Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Движение ограничили из-за непогоды в 11 областях Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения: в Акмолинской области: 1. автомобильная дорога «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, участок город Нур-Султан-граница Карагандинской области (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»); 2. автомобильная дорога «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 36-51, село Кабанбай батыра-граница Карагандинской области; 3.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок город Нур-Султан-граница Павлодарской области», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Кроме Акмолинской движение ограничили еще в 10 областях.

В Актюбинской области:

«Карабутак-Комсомол-Денисовка-Рудный-Костанай» км 85-231, участок поселок Т.Жургенов-граница Костанайской области; «Актобе-Атырау-граница РФ» км 245-330, участок поселок Карауылкелди-граница Атырауской области; «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 0-85, участок село Карабутак-поселок Т.Жургенев.

В Алматинской области:

1.«Ушарал-Достык» км 84-184, участок ст.Коктума-ст.Достык (участок на реконструкции ТОО «АБК Автодор НС»);

2.«Алматы-Усть-Каменогорск» км 79-287, участок город Капшагай-город Талдыкорган.

В Атырауской области:

«Актобе-Атырау-граница РФ» км 330-487, участок село Сагыз-село Макат; «Атырау-Уральск» км 179-189, участок село Индерборский-граница Западно-Казахстанкой области; «Актобе-Атырау-граница РФ.» км 504-572, участок село Карабатан-село Доссор; «Атырау-Уральск» км 15-179, участок село Алмалы-село Индерборский; «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км 0-210, участок село Доссор-граница Мангистауской области.

В Восточно-Казахстанской:

1.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ» км 105-123, участок город Шемонаиха-граница РФ;

«Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ» км 15-105, участок поселок Белоусовка-город Риддер;

В Жамбылской области:

1.«Алматы-Ташкент-Термез» км 534-593, участок село Айша-Биби-граница Туркестанской области.

В Карагандинской области:

«Жезказган-Петропавловск» км 24-252, участок город Сатпаев-граница Костанайской области; «Екатеринбург-Алматы» км 1492-1610, город Караганда-поселок Аксу-Аюлы. (участок на реконструкций ТОО «СПОСЕЛОК КазГерСтрой»); «Екатеринбург-Алматы» км 1353-1425, участок граница Акмолинской области-город Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»); «Екатеринбург-Алматы» км 1426-1446, участок ПВП- город Темиртау; «Кызылорда-Павлодар» км 967-1135, город Караганды-граница Павлодарской области; «Нур-Султан-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 51-266, участок граница Акмолинской области-город Темиртау; «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара» км 231-324, участок граница Павлодарской области-село Ботакара; «Кызылорда-Павлодар» км 429-906, участок город Жезказган-село Топар;

9.«Екатеринбург-Алматы» км 1492-1854, участок город Караганда-город Балхаш;

«Караганда-Аягоз-Бугаз» км 17-320, участок город Караганда-граница Восточно-Казахстанской области.

В Костанайской области:

«Жезказган-Петропавловск» км 252-377, участок граница Карагандинской области – участок граница Акмолинской области; «Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ» км 50-161, участок город Житикара-граница РФ; «Денисовка-Аршалы-Комаровка» км 0-96, участок село Денисовка-село Комаровка; «Жетикара-Чайковский» км 0-27 участок поселок Жетикара-поселок Чайковский; «Обход село Мариновка» км 0-9; автомобильная дорога «Екатеринбург-Алматы» км 419-540, участок поселок Карабалык-город Костанай; «Денисовка-Житикара-Мюктыколь-граница РФ» км 0-50, участок поселок Денисовка-город Житикара; «Обход город Костанай» км 0-21.

В Павлодарской области:

«Кызылорда-Павлодар» км 1135-1206 участок граница Карагандинской области-поселок Шидерты; «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара» км 138-231, участок село Баянаул-граница Карагандинской области;

3.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254, участок граница Акмолинской области-поселок Щидерты.

В Северо-Казахстанской области:

1.«Петропавловск-Соколовка» км 11-73, участок село Соколовка-граница РФ;

2.«Петерфельд-Архангельское-Новокаменка» км 0-31;

3.«Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км 0-228;

4.«Рощинское-Корнеевка-Волошинка» км 0-87;

5.«Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» км 0-56, участок село Волошинка-село Тимирязево;

6.«Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км 0-32, участок село Тимирязево- граница Костанайской области;

7.«Подъезд к аэропорту город Петропавловск» км 0-5;

«Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-граница РФ» км 213-280, участок село Кишкенеколь-граница РФ.

В Туркестанской области:

1.«Алматы-Ташкент-Термез» км 593-654, участок граница Жамбылской области-село Машат.