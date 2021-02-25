Кто оплачивает антиказахстанские санкции? 25.02.2021 15:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 220 0 Публицист Адил Мукашев о том, почему внутренние враги опаснее внешних Похожие материалы: Европарламент жестко раскритиковал политситуацию в Казахстане и призвал ввести санкции «Давление на президента Токаева растет». «Санкции или жизнь: сможет ли Европарламент наказать казахстанские элиты?». «Минобр выстрелил в ногу минздрава». «Владельцы «магазинов у дома» заявляют о сворачивании бизнеса» Попавший под санкции США экс-замглавы таможни Кыргызстана отделался в суде штрафом «Российско-казахстанские отношения проходят тест на доверие». «Санкции возможны». Эксперты – о резолюции Европарламента». «Хамство или провокация? — эксперт об идее языковых лагерей». «Декоммунизация по-казахски: много пафоса и никакой конкретики» Пётр Своик: «Ашаршылык – не этнический, а классовый геноцид, и казахи были с обеих сторон»