Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ – 10 случаев ценового сговора на продуктовых рынках подтвердились за 14 месяцев в Казахстане, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

«За 2020 год и два месяца 2021 года АЗРК инициировано 19 расследований по фактам ценовых сговоров в отношении девяти производителей продовольственных товаров и 23 оптовых, розничных поставщиков. Из них 10 расследований завершено с подтверждением фактов ценовых сговоров. В частности, установлены конкретные обстоятельства, указывающие на наличие устных и письменных договоренностей между участниками рынков по повышению цен», — сообщили в АЗРК в пятницу.

В ведомстве пояснили, что основанием для начала антимонопольных расследований и привлечения участников рынков к ответственности является повышение цен как результата сговора между ними.

«В отсутствие сговора не является нарушением законодательства повышение цен по любым иным причинам – увеличение стоимости сырья, спроса на товары и прочим», — отметили в агентстве.