Актобе. 26 февраля. КазТАГ – 22 грузовые цистерны сошли с рельс в Актюбинской области, сообщает официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

«26 февраля в 11.55 на железнодорожной станции Улпан Шалкарского района произошел сход 22 грузовых цистерн из 43 вагонов с последующем опрокидыванием 13 цистерн и повреждением железнодорожного полотна протяженностью 150 м», — рассказал Уали в пятницу.

Жертв и пострадавших нет.

Как уточняется, происшествие повлияло на задержку пассажирского поезда сообщением Атырау-Алматы №42 (находится на станции город Эмба). В данный момент проводятся обесточивание электроэнергии и ремонтно-восстановительные работы.

Отмечается, что в ремонтно-восстановительных работах задействованы: ДЧС (девять сотрудников и три единицы техники) и РОП (два сотрудника и одна единица техники), АО «КТЖ» со станции Кандыагаш и Шалкар (два восстановительных поезда и 49 сотрудников), со станции Кандыагаш и Шалкар (два пожарных поезда 16 сотрудников), МИО (три работника и две единицы техники).