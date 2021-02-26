Злокачественное образование 26.02.2021 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 252 0 Ирина Смирнова об отсутствии доступа к качественному образованию для большинства населения Похожие материалы: МОНополизация: почему казахстанских школьников лишили права выбора «Автомат в школу приносят нормотипичные дети». Зачем нам инклюзия и эмпатия Одним вип-отель с вертолетной площадкой, другим – надежда на приз и штраф Непрофессионализм и коррупция съедают большой спорт И как бы Казахстан ни хотел «похоронить» солидарную систему, выплачивать пенсии из государственной казны ему придется очень долго