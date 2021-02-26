«Автомат в школу приносят нормотипичные дети». Зачем нам инклюзия и эмпатия 26.02.2021 16:00 Евгения САЗОНОВА Общество 56 0 Салтанат Мурзалинова-Яковлева о том, почему в Казахстане остро стоит вопрос инклюзивного обучения Похожие материалы: В ожидании лучшей доли: дети и врачи под ударом Нищета или халатность: Почему в Казахстане гибнут дети? МОНополизация: почему казахстанских школьников лишили права выбора Новый мир: Может ли 5G стать оружием массового уничтожения Право женщины: Чего добиваются феминистки Казахстана