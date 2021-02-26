Алматы заступил на границу «желтой» зоны по коронавирусу

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Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ – Алматы заступил на границу «желтой» зоны по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в пятницу матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, нет ни одного региона.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Нур-Султан, а также Костанайская, Западно-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области.

Алматы, который днем ранее полностью был в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер, сейчас находится на границе «желтой» зоны, причем ближе «желтой» зоне, чем к «зеленой».

В «зеленую» из «желтой» зоны за сутки переместилась Атырауская область.

Казахстан сам тоже находится в «зеленой» зоне.

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