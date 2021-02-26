В январе банки выдали населению Т344 млрд более дорогих потребительских кредитов

Алматы. 26 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстанские банки выдали населению за январь 2021 года, по сравнению с июлем 2020 года, значительно больший объем – Т344 млрд потребительских кредитов, заявляет Национальный банк.

«Банки выдали населению за январь 2021 года Т344 млрд (в июле – Т238 млрд) потребительских кредитов. Средняя ставка вознаграждения по ним – 20,9% (в июле – 20,5%)», — следует из отчета, размещенного на официальном сайте Национального банка.

Согласно документу, физлицам выдано Т341,9 млрд потребительских кредитов, под среднюю ставку 20,9%, физлицам-субъектам малого предпринимательства (ИП) – Т1,7 млрд, под среднюю ставку 22,7%.