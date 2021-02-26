Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ – Экстренная посадка АН-2 в Алматинской области произошла из-за отказа двигателя, сообщает официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

«Самолет совершил посадку в 1,5 км от взлетной полосы в южном направлении (приземлился в овраг). На место выезжали ДЧС (семь сотрудников и две единицы техники), служба авиационной безопасности аэродрома «Боралдай» (15 работников и пять единиц техники)», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что посадка произошла в поселке Боралдай Илийского района​ ​ после взлета с аэродрома из-за отказа двигателя.

Ранее сообщалось, что воздушное судно авиакомпании «Азия Континенталь», выполнявшее санитарный рейс РРК5481 по маршруту Боралдай — Кеген, совершило вынужденную посадку 1,5 км восточнее автомобильной дороги Боралдай.