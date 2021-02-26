Оказывать господдержку проектам с учетом их эффективности предлагают в сенате Казахстана

Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ — Оказывать господдержку проектам с учетом их эффективности при разработке Национальных проектов предлагают в сенате.

«При разработке Национальных проектов предусмотреть обязательное требование, согласно которому меры государственной поддержки будут оказываться с учетом эффективности проекта. В оценке эффективности проекта необходимо учитывать сумму окупаемости Т1, направленного из государственного бюджета в качестве мер государственной поддержки, в виде возврата средств в бюджет (налоги и другие платежи в бюджет)», — говорится в материалах к парламентскому часу.

При этом поясняется, что Т1 средств, направленных из бюджета страны на оказание мер государственной поддержки, должен дать мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений в бюджет в сумме значительно больше Т1. В зависимости от размера окупаемости должны оказываться меры государственной поддержки бизнеса.