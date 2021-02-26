На 27%, до Т59 млрд, в Казахстане сократились переводы денег в январе

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Алматы. 26 февраля. КазТАГ – На 27%, до Т59 млрд, сократились переводы денег в январе, заявляет Национальный банк Казахстана.

«В январе 2021 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 0,2 млн переводов на Т58,9 млрд. Снижение объема переводов денег по сравнению с декабрем 2020 года составило 27,4%», — говорится в сообщении Нацбанка, распространенном в четверг.

Согласно информации, из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 93% или Т54,5 млрд, получено Т19,6 млрд.

По Казахстану через системы денежных переводов проведено 7,4% от общей суммы — Т4,4 млрд.

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