Налог на быстрые переводы – это от непонимания экономики 26.02.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 79 0 Экономист Айдархан Кусаинов об опасном желании Минфина обкладывать налогами банковские транзакции Похожие материалы: «Земельный кодекс – мина, которая может взорваться в 2021 году?». «Налог на карточные переводы угрожает ввергнуть страну в пучину «черного нала». «Ценность детской жизни в обществе стала падать». «Закон против насилия: кто стоит за расколом казахстанского общества?» На 27%, до Т59 млрд, в Казахстане сократились переводы денег в январе Переводы денег из Казахстана выросли в 2020 году на 20%, до Т788 млрд Токаеву рассказали о росте кредитования экономики до Т14,6 трлн Сагинтаев: IT и креативная индустрия — наиболее перспективные направления экономики Алматы