Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ – Холода отступят в ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С приближением северо-западного циклона ожидается повышение температуры воздуха на большей части республики, днем местами до положительных значений, за исключением западных регионов, которые окажутся в тылу того же циклона», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 27 февраля – 1 марта.

Пройдут осадки (дождь, снег), лишь на юге и юго-востоке Казахстана погода без осадков.

«Местами будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью», — добавили синоптики.