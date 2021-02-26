Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ – В Нур-Султане поэтапно смягчают карантинные ограничения, сообщает департамент санитарно-эпидемиологического контроля города.
«Постановляю: 1. Жителям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:
1.1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), митингах, шествиях, сходах и др.;
1.2. запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;
1.3. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Нур-Султана Бейсенова С. В пятницу.
Как уточняется, постановление вступает в силу с 1 марта.
Ниже приведен полный текст постановления.
Акимату города Нур-Султан, Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, Управлению общественного здравоохранения, Управлению образования, Управлению по делам религии, Управлению физической культуры и спорта города Нур-Султан, ТОО «CityTransportationSystems», государственным органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства обеспечить:
3.1. переход на дистанционную форму работы не менее 60 % работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих;
3.2. усиление работы по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей;
- работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с установлением графика работы в штатном режиме;
- организацию работы междугородних внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок;
- организацию работы объектов религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;
- разрешение на проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 68;
- организацию работы ЦОНов строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот «EgovKZBot 2.0» с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09.00 до 18.00, запретом работы в воскресные дни,при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;
- организацию работы АО «Казпочта» в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 09.00 до 18.00 и запретом работы в воскресные дни;
- организацию работы объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с организацией одновременного посещения школ здоровья не более 5 человек;
- организацию работы частных медицинских центров, клиник, стоматологий строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00 часов;
- разрешение на проведение партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток;
- организацию работы объектов образования независимо от форм собственности в текущем учебном году в режиме комбинированного обучения (70% предметов — в традиционном формате, 30% — дистанционно) для учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ, для учащихся 1-7 классов международных школ, для выпускных классов общеобразовательных(9 и 11 классы) и международных школ (10 и 12 классы), работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, строго по заявлению родителей, согласно Главы 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования». При регистрации случаев COVID-19 на объектах образования переход на дистанционное обучение либо закрытие на карантин объекта производится согласно приложения №1;
- организацию работы ВУЗов и колледжей для студентов первых курсов обеспечить в режиме комбинированного обучения (70% предметов — в традиционном формате, 30% — дистанционно),работа которых допускается в соответствии с Главой 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохраненияРеспублики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования». При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих ВУЗы/колледжиобеспечить закрытие на карантин факультета/отделения до завершения инкубационного периода;
- организацию индивидуальных консультаций в группах не более 5 человек на объектах образования во внеурочное время;
- организацию работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, с запретом на открытие новых дежурных групп, со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные дни. При регистрации случаев COVID-19 на объектах воспитания закрытие на карантин объекта производится согласно приложения №1;
- организацию работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий иустановлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00;
- организацию работы специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с проживанием только иногородних детей, в соответствии с Главой 10 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохраненияРеспублики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования. При регистрации одного случая заболевания COVID-19 средидетей или работников, посещающих объекты, указанные в данном пункте,обеспечить закрытие этих объектов на карантин до завершения инкубационного периода;
- организацию работы центров коррекции для детей и взрослых (по предварительной записи, не более 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов;
- разрешение деятельности субъектов финансового рынка (банки второго уровня, обменные пункты, ипотечные организации, страховые (перестраховые) организации, страховые брокеры, организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, микро финансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды, платежные организации, коллекторские агентства) с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка»;
- организацию работы бизнес-центров, деловых домов, а также расположенных в них объектов по оказаниюуслуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров, бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров и др. с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, при условии строгого соблюдения перевода не менее 60 % работников на дистанционную форму работы, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 22:00 часов;
- организацию работы объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении заполняемости не более 50%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;
- организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни и выходные дни с 10:00 до 23:00 часов, с запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы, установленного в настоящем Постановлении. При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков,игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата).
- организацию работы аттракционов на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работыв будние и выходные дни с 10:00 до 22:00;
- организацию работы театров аниматрониксов, океанариума строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4 м2на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 22:00 часов, в выходные дни с 10:00 до 20:00 часов;
- организация работы контактных зоопарков, независимо от места расположения, с одномоментным пребыванием не более 5 посетителей, из расчета не менее 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 22:00, в выходные дни с 10:00 до 20:00;
- организацию работы закрытых пляжей и аквапарков в части функционирования бассейнов без водных аттракционов, из расчета 5 м2 зеркала воды на одного человека, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни в штатном режиме и запретом работы в воскресные дни;
- организация работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, ссоблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 часов до 24:00 часов, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях, для которых график работы в будние дни с 7:00 до 22:00 часов и выходные дни с 7:00 до 23:00 часов, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы, установленного в настоящем Постановлении, работу на доставку еды и авто-экпресс в штатном режиме. При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий;
- организацию работы крытых продовольственных рынков с заполняемостью не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов. С запретом нахождения покупателей в торговом зале поистечению времени работы, установленного в настоящем Постановлении;
- организацию работы крытых непродовольственных рынков, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходныедни с 9:00 до 20:00 часов. С запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы, установленного в настоящем Постановлении;
- организацию работы продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 18:00 часов;
- организацию работы продовольственных ярмарок «выходного дня» на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в выходные дни с 9:00 до 17:00 часов;
- организацию работы объектов по реализации продовольственных товаров (магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты) при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;
- организацию работы объектов по реализации непродовольственных товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 кв. м на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 08:00 до 22:00 часов;
- организацию работы санкционированных видов уличной торговли продуктами питания, в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 22:00 часов;
- организацию работы объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;
- организацию работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) независимо от форм собственности, для проведения индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек, без зрителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 до 22:00 часов;
- организацию спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;
- организацию проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю) в городе Нур-Султан без участия зрителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий согласно Приложения 44 ПГГСВ РК № 67с одновременным скоплением не более 100 человек;
- организацию проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе с одновременным скоплением не более 200 человек, без участия зрителей, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
- организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун, СПА, массажа, пилинга и т.п.,независимо от места расположения, из расчета 4 м2тренировочного зала и 5 м2зеркала воды на одного посетителя, при обеспечении общей заполняемости не более 50%, строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 до 24:00 часов;
- организацию работы крытых бассейнов с задействованием саун, строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, при их отсутствии из расчета 5 м2зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 часов до 22:00 часов;
- организацию работы бань с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. с одновременным присутствием не более 30 % посетителей от проектной вместимости из расчета 4 м2на одного посетителя и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 24:00 часов (строго по предварительной записи);
- организацию работы саун с задействованием бассейнов, СПА, массажа, пилинга и т.п. с одновременным присутствием не более 30 % посетителей от проектной вместимости с расчетом 4 м2на одного посетителя и 5 м2зеркала воды на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 08:00 до 24:00 часов и запретом работы в воскресные дни;
- организацию работы СПА-центров, СПА-салонов при обеспечении заполняемости не более 50%, а также массажных центров и кабинетов с одновременным посещением массажного салона не более 3-х посетителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 07:00 до 23:00 часов, с запретом работы в воскресные дни (строго по предварительной записи);
- организацию работы салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя) независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы будние и выходные дни с 8.00 до 22.00 часов;
- организацию работы субъектов предпринимательства по оказанию услуг автомоек, ремонта авто- и бытовой техники, шиномонтажных станций независимо от места расположения, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме;
- организацию работы производственных предприятий всех видов деятельности, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы только в будние дни с 8:00 до 21:00 часов, за исключением объектов снепрерывным производственным циклом, для которых установлен собственный режим работы;
- организацию работы объектов по оказанию услуг населению (типографии, полиграфии, швейные мастерские и ателье, обувные мастерские, сервис по мелкосрочному ремонту и т.п.) независимо от места расположения, минимизирующих скопление, а также длительный и тесный контакт с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме;
- организацию работы объектов сферы обслуживания (химчистки, прачечные, ремонт оргтехники) независимо от места расположения по предварительной записи, с обеспечением соблюдения усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;
- организацию работы объектов по оказанию ритуальных услуг с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий без установления ограничений графика работы;
- организацию работы театров, концертных залов (индивидуальные, групповые репетиции с одновременным участием не более 30 человек, с заполняемостью посетителями не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами) и других объектов культуры (библиотек, музеев, галерей) с задействованием всех гардеробных и обеспечением достаточной численности работников гардероба, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением штатного режима работы;
- организацию работы кинотеатров, кинорумовс заполняемостью не более 30% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий согласно Приложения 9 ПГГСВ РК № 67 и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 24:00 часов, без проведения акций.
- организацию работы магазинов при автозаправочных комплексах/станциях по реализации сопутствующих непродовольственных (масла, омыватели для стекол и т.п.) и продовольственных товаров в заводской упаковке (безалкогольные напитки иготовые штучные изделия), при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;
- организация работы всех видов объектов допускается при строгом соблюдении требований приложений Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан»;
- запрет на участие зрителей в студиях при записи и проведении телепередач в прямом эфире;
- запрет на работу бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;
- запрет на проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе (за исключением продовольственных ярмарок «выходного дня» на открытом воздухе);
- запрет на работу фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением работы кухни на курьерскую доставку готовых блюд;
- запрет на проведение массовых мероприятий, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата) и др.
- запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан.