Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ – В Нур-Султане поэтапно смягчают карантинные ограничения, сообщает департамент санитарно-эпидемиологического контроля города.

«Постановляю: 1. Жителям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:

1.1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), митингах, шествиях, сходах и др.;

1.2. запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;

1.3. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Нур-Султана Бейсенова С. В пятницу.

Как уточняется, постановление вступает в силу с 1 марта.

Ниже приведен полный текст постановления.

Акимату города Нур-Султан, Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, Управлению общественного здравоохранения, Управлению образования, Управлению по делам религии, Управлению физической культуры и спорта города Нур-Султан, ТОО «CityTransportationSystems», государственным органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства обеспечить:

3.1. переход на дистанционную форму работы не менее 60 % работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих;

3.2. усиление работы по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей;