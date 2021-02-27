Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Снег ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На восточную половину республики будет оказывать антициклон, а на западную половину страны будет смещаться северо-западный циклон, в связи с чем на большей части республики ожидается снег, на западе – осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке и востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юный, юго-восточный ночью 2-7, днем 9-14 метров в секунду. Температура днем -15-17, ночью -29-31.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем -3-5, ночью -12-14.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем -1+1, ночью -15-17.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, туман. Днем -15-20, ночью -20-25.

В Актюбинской области снег и дождь, низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2-7, ночью -13-18.

В Атырауской области дождь и снег, низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -1-6.

В Жамбылской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -4+1, ночью -9-14.

В Северо-Казахстанской области днем снег, ночью без осадков, метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -16-21, ночью -30-35.

В Туркестанской области днем снег, ночью без осадков, метель, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1+4, ночью -6-11.

В Кызылординской области снег с дождем, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -8-13.

В Западно-Казахстанской области снег с дождем, низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -5-10.

В Костанайской области снег, туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -7-12, ночью -23-28.

В Карагандинской области днем небольшой снег, ночью без осадков, местами сильный мороз. Днем -14-19 (-9), ночью -25-30 (на юге -33-38).

В Алматинской области без осадков. Днем -1-6 (-9-14), ночью -10-15 (-18-23).

В Мангистауской области дождь и снег, гололед. Днем -2+7, ночью -3+2.

В Павлодарской области без осадков, местами туман. Днем -18-23, ночью -27-32.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики ожидается колебание водности», — предупредили синоптики.