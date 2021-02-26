Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ – Вопрос воссоединения казахских семей обсудили дипломаты Казахстана с представителями Китая, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«В формате видеоконференции прошел очередной, 19-й раунд казахстанско-китайских консульских консультаций. (…) В ходе консультаций казахстанской стороной был затронут вопрос воссоединения семей, состоящих из граждан двух стран казахской национальности», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что казахстанскую делегацию возглавил директор департамента консульской службы МИД РК Бауыржан Акатаев, китайскую – директор консульского департамента МИД КНР Цуй Айминь.

«В ходе встречи стороны провели обстоятельные переговоры по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в сфере консульско-правовых вопросов, защиты прав и интересов граждан двух стран. Стороны обменялись актуальной информацией о действующем порядке въезда/выезда и пребывания транзитом в международных аэропортах Казахстана и Китая для граждан обеих стран. Кроме того, были рассмотрены перспективы возобновления выдачи казахстанским гражданам индивидуальных туристических и деловых виз КНР для посещения Китая», — сказано в сообщении.