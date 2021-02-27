Шымкент. 27 февраля. КазТАГ – Местному исполнительному органу (МИО, акимату) Шымкента разрешили занять Т14 млрд из-за дефицита бюджета, передает корреспондент агентства.

«Определить следующие условия, объем и целевое назначение выпуска МИО Шымкент государственных ценных бумаг (ГЦБ) для обращения на внутреннем рынке: 1) условия: год выпуска ГЦБ – 2021 год; вид ценных бумаг – среднесрочные ценные бумаги; 2) объем – не более Т14 млрд; 3) целевое назначение – в целях финансирования дефицита бюджета», — говорится в приказе министерства финансов.

Напомним, о соответствующих планах выпуска ГЦБ на сумму Т14 млрд акиматом Шымкента КазТАГ сообщал еще 31 декабря 2020 года.