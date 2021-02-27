Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на воскресенье в 11 областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«28 февраля в Акмолинской области ожидаются осадки, днем местами сильные осадки (снег, дождь). Местами туман, гололед, метель. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау 28 февраля ожидаются осадки (снег, дождь). Туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.

В Атырауской области в воскресенье ночью на большей части, днем местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед.

«28 февраля в Кызылординской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде днем 28 февраля ожидаются осадки (дождь, снег), гололед», — сказано в сообщении.

Ночью в воскресенье в Актюбинской области местами ожидаются сильные осадки (снег, дождь). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе 28 февраля ожидаются низовая метель, гололед.

«28 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 28 февраля ожидаются ночью осадки (дождь, снег), гололед, туман», — проинформировали в «Казгидромете».

В Туркестанской области в воскресенье местами ожидается туман.

«28 февраля в Мангистауской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром местами туман, гололед. В Актау 28 февраля ночью и утром ожидается туман», — добавили метеорологи.

В Костанайской области в воскресенье местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 28 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

«28 февраля – 1 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Караганде 28 февраля ожидается низовая метель. Днем ожидаются гололед, ветер южный, юго-западный, порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане 28 февраля ожидаются низовая метель, гололед. Днем ветер южный, юго-западный, порывы 18 метров в секунду», — указано в сообщении.

Днем в воскресенье в Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), местами метель, гололед, сутки 28 февраля местами туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Павлодаре днем 28 февраля ожидаются осадки (снег, дождь), метель, гололед, ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

«28 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, низовая метель. Днем местами ожидается гололед. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 28 февраля ожидается низовая метель», — предупредили синоптики.