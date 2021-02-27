Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Холдинги «Байтерек» и «КазАгро» подписали договор о присоединении, сообщает пресс-служба АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек».

«Руководители холдингов «Байтерек» и «КазАгро» Айдар Арифханов и ЕрболКарашукеев подписали передаточный акт и договор о присоединении», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Как уточнили в НУХ, утверждение передаточного акта планируется 15 марта.

«Все задачи, которые стояли перед «КазАгро», в том числе весенне-полевые работы, поддержка животноводства, растениеводства и другие, переходят к нам», — сказал Арифханов.

Вместе с созданием единого института развития путем присоединения «КазАгро» к холдингу «Байтерек» также планируется сокращение портфельных компаний с 14 до семи, и с последующей корректировкой штатной численности.

«В настоящее время приняты все необходимые корпоративные решения по реорганизации, завершена работа по инвентаризации активов холдинга «КазАгро», — сказано в сообщении.