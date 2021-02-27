Казахстанские киберспортсмены обыграли сильнейшую команду мира на турнире в Польше

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Алматы. 27 февраля. КазТАГ – Выступающий под флагом Казахстана СНГ-коллектив Virtus.pro вышел в полуфинал одного из главных турниров по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) – IEM Katowice 2021 в Польше, передает корреспондент агентства.

В ночь на субботу коллектив, в состав которого входят казахстанцы Тимур «buster» Тулепов и Алексей «qikert» Голубев, узбекистанец Санжар «SANJI» Кулиев, латвиец Марекс «YEKINDAR» Галинскис и капитан из России Али «Jame» Джами, в четвертьфинале обыграл датский коллектив Astralis, возглавляющий мировой рейтинг сильнейших команд CS:GO. В борьбе за право сразиться с датчанами казахстанцы ранее обыграли французский клуб Vitality, занимающий третью строчку списка сильнейших киберспортивных коллективов мира по данной дисциплине.

В полуфинале, который состоится в ночь на воскресенье, Virtus.pro, занимающий сейчас шестую строчку мирового рейтинга, встретится с командой Liquid из США, занимающей пятую позицию в списке сильнейших коллективов.

Отметим, что за несколько часов до матча Virtus.pro – Astralis в полуфинал вышел другой СНГ-коллектив – российский клуб Gambit, который в 2017 году под флагом Казахстана выиграл чемпионат мира ELEAGUE Major 2017. В ночь на субботу занимающий 15-ю строчку мирового рейтинга Gambit под руководством капитана из Казахстана Абая «Hobbit» Хасенова обыграл команду №2 топ-30 мира – украинскую Natus Vincere. За выход в финал казахстанец вместе со своими российскими одноклубниками в полуфинале сразится с другой командой из России – Spirit, занимающей седьмую позицию мирового рейтинга.

IEM Katowice 2021 в связи с пандемией COVID-19 проводится в режиме онлайн, но номинально турнир проходит в польской Катовице. Чемпионат с призовым фондом около $1 млн, который проходит с 18 по 28 февраля, является одним из самых престижных турниров по CS:GO. Например, в одном лишь СНГ за встречей между Virtus.pro и Astralis минувшей ночью наблюдали порядка 80 тыс. зрителей.

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