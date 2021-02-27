Ситуация сложная, Китай игнорирует соглашения, растет число брошенных поездов – КТЖ

Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Временный запрет на прием грузов в Китай вводится по инициативе грузоотправителей, сообщает пресс-служба АО «Национальная компания (НК) «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).

«Ситуация на приграничных станциях с КНР остается сложной. Из-за жестких ограничительных антиковидных мер соседняя страна не принимает груженые вагоны. Растет количество брошенных поездов, что негативно сказывается на пропускной способности магистральной сети Казахстана. В данный момент оставлены от движения 12 тыс. груженых вагонов, из которых большая часть приходится на собственников вагонов», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Как заявили в КТЖ, «железнодорожная администрация предпринимала неоднократные меры по урегулированию данной проблемы».

«Но китайская сторона игнорирует подписанные соглашения и международные договоренности. В результате собственники вагонов и экспортеры из-за длительных простоев несут непроизводительные убытки, не могут исполнить экспортные договора. По состоянию на 26 февраля порядка 250 крытых вагонов с зерном переадресованы и возвращены на первоначальные станции погрузки, заявки от других экспортеров продолжают поступать, которые моментально отрабатываются работниками «КТЖ-ГП», — сказано в сообщении.

Согласно распространенной информации, по просьбе отраслевых ассоциаций, в числе которых КазАПО, Зерновой союз и другие, «ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» вынужденно вводит запрет на перевозку грузов в направлении станции Достык далее КНР»:

— с 1 по 31 марта – транзит грузов;

— с 1 по 15 марта – всех грузов, кроме грузов в контейнерах;

— с 1 по 20 марта 2021 года всех зерновых грузов в крытых вагонах и зерновозах.

«Во время действия запрета ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» планирует передать китайской стороне брошенные поезда и зерновозы. Также будут приниматься меры по передаче крытых вагонов с зерном. Вопрос о введении запрета в течение недели был обсужден с грузоотправителями, экспортерами на площадках НПП РК «Атамекен», министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК). Данная меры была инициирована бизнесом», — заявили в нацкомпании.