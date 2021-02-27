Число регионов в «желтой» зоне по коронавирусу вновь выросло в Казахстане

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Алматы. 25 января. КазТАГ – Число регионов в «желтой» зоне по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ) вновь выросло в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в субботу матрице оценки эпидситуации в регионах, в «желтую» зону, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, спустя сутки вернулась Атырауская область. Также в «желтой» зоне находятся Нур-Султан, а также Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Павлодарская области.

Все остальные области находятся «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам тоже находится в «зеленой» зоне.

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