Казахстанский теннисист вышел в полуфинал международного турнира в Сингапуре

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Нур-Султан. 27 февраля. КазТАГ – Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал международного турнира в Сингапуре, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

«Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился в полуфинал турнира серии ATP 250 Singapore Tennis Open. Казахстанец, сеянный на этом турнире под четвертым номером в четвертьфинале во второй раз в карьере переиграл 61-ю ракетку мира Есихито Нисиока из Японии со счетом 6:3, 6:2», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточнили в НОК, за один час и 13 минут матча 23-летний Бублик выполнил 15 эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 25-летний Нисиока не отметился подачами навылет и брейками.

«Бублик и Нисиока встречались дважды, в 2018 году японец взял верх в полуфинале калификации в китайском Шэньчжене – 6:3, 6:4. А в 2019 году казахстанец взял реванш в квалификации аналогичного турнира в Шанхае – 6:3, 6:2. В полуфинале Александр встретится в субботу с молдованином Раду Алботом», — добавили в комитете.

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