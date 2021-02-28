Положение и структуру Нацбанка изменил Токаев

Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изменил положение и структуру Национального банка, передает корреспондент агентства.

«В положении о Национальном Банке Республики Казахстан (…): часть четвертую пункта 4 изложить в следующей редакции: «В своей деятельности филиал руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан, постановлениями правления, комитета по денежно-кредитной политике и совета директоров Национального банка Казахстана, приказами, распоряжениями Национального банка Казахстана, положением и положением о филиале Национального банка Казахстана», — говорится в указе Токаева.

Таким образом, в новой редакции появилось упоминание постановлений комитета по денежно-кредитной политике. Данный комитет внесен и в новую редакцию пункта 7 положения (данный пункт регулирует порядок принятия решений Нацбанком), и подпунктов 6, 7 и 9 части первой пункта 21 положения (полномочия председателя Национального банка).

«В пункте 23: часть первую изложить в следующей редакции: «23. Органами Национального банка Казахстана являются Правление, комитет по денежно-кредитной политике и Совет директоров»; часть третью дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания: «9-1) утверждает правила предоставления за счет бюджета (сметы расходов) Национального банка Казахстана грантов для проведения исследований по приоритетным направлениям деятельности Национального Банка Казахстана», — сказано в документе.

Также положение дополнили пунктом 23-1 следующего содержания: «23-1. Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана является органом, принимающим решения по вопросам денежно-кредитной политики».

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана: 1) устанавливает базовую ставку; 2) устанавливает ставки вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики; 3) принимает решения по иным вопросам денежно-кредитной политики, не относящимся к исключительной компетенции правления Национального банка Казахстана», — уточняется в указе Токаева.

В состав Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка, согласно документу, входят председатель Национального банка, его заместители, курирующие вопросы денежно-кредитной политики, монетарных операций, финансовой стабильности, руководители структурных подразделений Нацбанка, в функции которых входят вопросы денежно-кредитной политики, монетарных операций, финансовой стабильности, а также иных подразделений Национального банка по решению председателя Нацбанка.

«В состав комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана могут быть включены лица, не являющиеся служащими Национального банка Казахстана, соответствующие требованиям, утверждаемым правлением Национального банка Казахстана. Состав и регламент работы комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана утверждаются председателем Национального банка Казахстана. На заседаниях комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана председательствует председатель Национального банка Казахстана. Заседания комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает постановления», — говорится в документе.

Пункте 24, который регулирует работу совета директоров Нацбанка, часть первую и вторую изложилив следующей редакции: «24. Совет директоров Национального банка Казахстана является органом оперативного управления Национального Банка Казахстана и принимает решения по вопросам, находящимся в ведении Национального банка Казахстана, за исключением вопросов, входящих в компетенцию правления и председателя Национального банка Казахстана (или его заместителей). В состав совета директоров входят председатель Национального банка Казахстана, его заместители, руководители структурных подразделений Национального банка Казахстана. Состав совета директоров Национального банка Казахстана утверждается председателем Национального банка Казахстана».

«Абзац четвертый («Совет директоров устанавливает уровень ставок вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики и базовой ставки в целях воздействия на рыночные ставки вознаграждения на финансовом рынке в рамках осуществляемой денежно-кредитной политики» – КазТАГ) подпункта 11) части пятой исключить», — сказано в указе.

Указ введен в действие.