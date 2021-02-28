Алматы. 28 февраля. КазТАГ – Умер известный казахстанский журналист Казис Тогузбаев, передает корреспондент агентства.

Казис Тогузбаев родился 17 апреля 1948 года. Был военным, полковником запаса. После завершения военной карьеры занялся журналистикой, работал в ряде оппозиционных СМИ, а с сентября 2008 года был корреспондентом «Радио Азаттық». За свой вклад в развитие демократии в Казахстане в 2007 году он был награжден премией «Свободы».

Редакция МИА КазТАГ выражает глубокие соболезнования родным и близким журналиста.