Силовики взяли в оцепление Жанболата Мамая и его сторонников на митинге в Алматы

Алматы. 28 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы в воскресенье на митинге за политические реформы и запрет на продажу земли иностранцам представители силовых структур взяли в оцепление политика Жанболата Мамая и около 20 его сторонников.

Оцепление рядом с Дворцом спорта имени Балуана Шолака состоит из нескольких рядов силовиков, происходящее огорожено от внимания прохожих и проезжающих автомобилей автобусами, которые припаркованы вплотную друг к другу.

Остановка «Центральный стадион» в воскресенье запрещена, а на закрытом входе на станцию метро «Байконур» пассажиров встречает табличка «Приносим свои извинения, ремонтные работы». Кроме того, в районе проходящего митинга наблюдаются серьезные проблемы с доступом к сети интернет.

Журналистов, которые попытались зафиксировать на фото и видео происходящее с крыльца Дворца спорта, откуда с возвышенности открывается хороший обзор, охрана спортивного объекта при помощи силовиков вытеснила вниз, запретив подниматься по ступеням.

В какой-то момент внутри оцепления произошла потасовка, одной из взятых в окружение женщин стало плохо. Ей пришлось вызвать скорую помощь.

Проведение митингов с целью проведения политических реформ сразу после освобождения анонсировал известный политический активист из Атырау Макс Бокаев. Как сообщалось ранее, 26 февраля Бокаева накануне анонсированных им митингов вызвали в прокуратуру и пригрозили арестом. В то же время в Западно-Казахстанской области накануне митингов в доме одного активиста прошли обыски, другому подожгли авто, еще один человек перестал выходить на связь.