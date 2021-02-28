С космодрома Байконур запущен российский спутник по изучению Арктики

Байконыр. 28 февраля. КазТАГ – С Байконура в 12.55 по времени Нур-Султана с площадки №31 запущена ракета «Союз-2.1б» с российским космическим аппаратом зондирования Земли «Арктика-М», передает КазТАГ.

Отделение космической головной части с разгонным боком «Фрегат» от третьей ступени ракеты-носителя планируется через 562,5 секунды после старта. В дальнейшем с помощью трех включений разгонного блока «Фрегат» космический аппарат будет выведен на целевую высокоэллиптическую орбиту с наклонением 63,3 градуса к экватору. После чего, примерно через двва часа после старта, разгонный блок «Фрегат» отделится от космического аппарата.

КА «Арктика-М» №1 разработан в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина на базе унифицированной платформы «Навигатор» в рамках многофункциональной космической системы «Арктика» по заказу Роскосмоса. Спутник «Арктика-М» предназначен для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе и будет размещен на высокоэллиптической орбите для сбора метеорологической и гидрологической информации о состоянии труднодоступных полярных областей Земли.

Для функционирования системы «Арктика» необходимы два космических аппарата «Арктика-М», которые будут попеременно сменять друг друга в точке наблюдения. Второй КА «Арктика-М» будет выведен на целевую орбиту в 2023 году. Масса КА «Арктика-М» 2100 кг, гарантийный срок работоспособности не менее семи лет. Спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем один раз в 15-30 мин, находясь в районе апогея высокоэллиптической орбиты типа «Молния».