Алматы. 1 марта. КазТАГ — Более 400 домов остались без отопления из-за провалившегося грузовика в Алматы, теплоснабжение домов в районе ЧП с провалившимся грузовиком в Алматы восстановят к 23 часам, сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин.

«К 23-м часам текущих суток ожидается восстановление теплоснабжение жилых домов и других зданий, расположенных на территории Медеуского района Алматы в контуре улиц Казыбаева–Назарбаева–Достык–Тайманова, прерванное из-за повреждения тепломагистрали многотонным грузовиком» — сообщил Гирин агентству КазТАГ в понедельник.

При этом он отметил, что по предварительным данным, сегодня около 13 часов автомобиль КамАЗ, груженный песчано-гравийной смесью общей массой 27 тонн, заехал на территорию, под которой расположена так называемая внутриквартальная тепловая камера. Ее перекрытие, не рассчитанное на сверхбольшие нагрузки, не выдержало вес крупнотоннажного грузовика, и автомобиль провалился внутрь теплокамеры.

По словам Гирина водитель не пострадал, однако повреждение грузовиком трубопровода диаметра 500 мм, продолженного в 1978 году, привело к временному отключению от теплоснабжения 336 многоквартирных жилых домов, 86 частных жилых домов, девять объектов здравоохранения, 10 детсадов и шесть объектов образования.

«В аварийно-восстановительных работах, которые ведут ремонтные бригады ТОО «Алматинские тепловые сети», задействовано 18 специалистов предприятия и четыре единицы специализированной техники. По мнению инженеров-тепловиков, повреждение сегмента тепломагистрали не скажется на параметрах теплоэнергии, поставляемой другим потребителям, а также не окажет влияния на температурный режим в зданиях, расположенных в обозначенном городском секторе. Процесс ликвидации последствий произошедшего взят под контроль руководством акимата Алматы и управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития города», — отметил Гирин.

Ранее сообщалось, что в Алматы под землю упал грузовик. В результате ЧП пострадал только водитель.