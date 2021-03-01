Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 2 марта, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«2 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«2 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 2 марта днем ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 18 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«2 марта в Восточно-Казахстанской области днем ожидаются осадки (дождь, снег). Днем местами гололед. Местами низовая метель, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорск: 2 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-18 метров в секунду. В Семей: 2 марта днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-18 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«2 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный, юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«2 марта в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте днем 2 марта ожидается ветер западный порывы 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.