Свыше Т3,2 трлн запросили на три года на гарантированный объем бесплатной медпомощи в РК

Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ – Свыше Т3,2 трлн запросили на три года на обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной программе («Обеспечение ГОБМП», цифры в тыс. тенге – КазТАГ): 2021 – 1 161 509 545; 2022 – 1 035 335 723; 2023 – 1 084 308 109», — говорится в проекте бюджетной программы.

Согласно документу, предусматриваются следующие расходы:

— на оплату за оказание ГОБМП;

— на услуги по обеспечению финансирования ГОБМП;

— на внедрение и совершенствование инновационных медицинских технологий, создание конкурентоспособной, высокотехнологической продукции в сфере здравоохранения, улучшение качества оказания медицинской помощи населению и создание условий для динамичного развития системы здравоохранения;

— на обеспечение граждан Республики Казахстан медицинской помощью, не оказываемой в республике, а также развитие высоких технологии в отечественных клиниках с привлечением зарубежных специалистов;

— на обеспечение финансированием двух государственных учреждений для оказания специализированной медицинской помощи населению;

— на оказание медицинской помощи в форме санитарной авиации.

«Цель: обеспечение доступности медицинской помощи. Улучшение здоровья населения, путем проведения уникальных высокотехнологичных услуг, оказания медицинской помощи социально-значимым заболеваниям и обеспечения лекарственными средствами», — сказано в документе.

В проекте бюджетной программы прописаны следующие задачи:

— стандартизированный коэффициент смертности на 1 тыс. человек в 2020 году – 7,49, в 2021 году – 7,47, в 2022 году – 7,45;

— младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми в 2020 году – 10,1, в 2021 году – 9,9, в 2022 году – 9,6;

— материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми в 2020 году – 17,1, в 2021 году – 16,8, в 2022 году – 16,3;

— стандартизованный коэффициент смертности от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения: в 2020 году – 174,2 в 2021 году – 174; в 2022 году – 173,8;

— стандартизованный коэффициент смертности от злокачественных заболеваний на 100 тыс. населения: в 2020 году – 83,3, в 2021 году – 83, в 2022 году – 82,6;

— заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения в 2020 году – 47,2; в 2021 году – 46,5, в 2022 году – 45,6;

— смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения в 2020 году – 2,2, в 2021 году – 2,1, в 2022 году – 2;

— доля обеспеченности лекарственными средствами пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением в 2020 году – 61%, в 2021 году – 62%, в 2022 году – 63%.