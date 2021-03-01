«С Днём благодарности». «Говорить, что казахи были нелюбимым народом Сталина – глупо». «Казахский язык: либо прозябание на обочине, либо модернизация». «Увеличить в два раза потребительскую корзину, минимальную зарплату и пенсию»

Сетевой Казахстан 1 марта 2021г.

INFORMBURO . KZ . «Токаев и Назарбаев поздравили казахстанцев с Днём благодарности» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ поздравил казахстанцев с Днём благодарности, сообщается на сайте Акорды — «От всей души поздравляю вас с Днём благодарности! Этот замечательный праздник, объявленный Елбасы на сессии Ассамблеи народа в 2015 году, обрёл особый смысл и глубокую символику. Его ценности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа. Опираясь на них, мы возродили государственность, преодолели все вызовы и подходим к 30-летнему рубежу нашей независимости с большим багажом достижений в социально-экономическом развитии и на международной арене«, – отметил Президент.

365 INFO . KZ . «Отток православных из Казахстана не надо драматизировать» — В эксклюзивном интервью митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил всех с Днем благодарности и рассказал об отношении церкви ко многим актуальным сегодня вопросам — Проблема отъезда славянского населения из Казахстана действительно существует. Но однако следует объективно рассматривать причины этого явления, избегая, с одной стороны, легкомысленного отношения к проблеме, а с другой – излишней драматизации. Во все времена людям, особенно молодым, свойственно искать и стремиться к собственному благополучию и созданию хороших условий жизни для своих детей.

KAZPRAVDA . KZ . «Население беднеет, но по отчетам Счеткома видно, что деньги на увеличение доходов есть – депутат Смайлов» — Депутат Мажилиса Ерлан СМАЙЛОВ считает жизненной необходимостью и требованием реалий увеличить в два раза потребительскую корзину, минимальную зарплату и пенсию. Соответствующий депутатский запрос на имя Премьер-министра он озвучил в ходе пленарного заседания Мажилиса.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Говорить, что казахи были нелюбимым народом Сталина – глупо» — Из всех восточных народов казахи были больше всех представлены в руководстве страны на тот момент. Тот же Рыскулов был заместителем председателя Совета народных комиссаров РСФСР, казахи руководили отделом национальностей ВЦИКа, а это был главный орган, отвечающий за национальную политику в федерации. Поэтому требования ускоренной коллективизации и оседания и выбранный для достижения этой цели формат во многом исходили из Алма-Аты, а не из Москвы. В других республиках перегибов в таком объеме удалось же избежать. А говоря о перегибах, нужно не забывать и ту политическую ситуацию, которая сложилась в те годы в казахском руководстве. Оно было расколото и постоянно зависало в разборках между различными группировками – и по национальному, и по родовому, и по идеологическому принципу.

QMONITOR . KZ . Кенже ТАТИЛЯ – «Ашаршылык: тернистый путь к истине» — После недавнего обсуждения за «круглым столом» темы «Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылыка» и программного выступления на нем спикера сената Маулена АШИМБАЕВА в социальных сетях и СМИ вспыхнули нешуточные страсти. Они свидетельствуют о наличии в нашем обществе разных, зачастую полярных взглядов на причины и последствия трагедии начала 1930-х годов. Автор этих строк тоже решил поделиться своим видением проблемы и изложить его в виде тезисов.

«Казахский язык: либо прозябание на обочине, либо модернизация» — Наше издание часто поднимает проблемы, касающиеся судьбы казахского языка, и почти каждая такая публикация вызывает у читателей далеко не однозначную реакцию. Некоторые даже называют нас чуть ли не врагами казахского языка. Но критический взгляд на его нынешнее состояние, неприятие попыток изменить ситуацию сугубо административными методами (обязать всех знать казахский, ограничить хождение русского и т.д.) продиктованы ничем иным, как осознанием того, что он сможет занять подобающее его конституционному статусу место только в том случае, если станет по-настоящему востребованным. А чтобы это случилось, необходима его коренная, в чем-то даже революционная, модернизация. И пока этого не произойдет, казахский язык по-прежнему будет прозябать на обочине процессов глобализации.

FORBES . KZ . «Почему язык обучения в Казахстане выступает одним из факторов образовательного неравенства» — Результаты международных сопоставительных исследований убедительно свидетельствуют о том, что в республике качество школьного образования значительно варьируется в зависимости от языка преподавания. Эксперты констатируют недостаток качественной литературы и подготовки учителей как в казахоязычных школах, так и в общеобразовательных учреждениях, ведущих обучение на языке меньшинств… Серик ИРСАЛИЕВ, президент Международного университета Астана, считает, что проблема заслуживает «очень серьезного внимания» на государственном уровне.

TIME . KZ . «Чем пахнут шальные деньги» — В Алмалинском районном суде Алматы рассматривается уголовное дело о хищениях средств санатория “Казахстан” в особо крупном размере. На скамье подсудимых — бывший президент АО “Санаторий “Казахстан” Казбек СУЛТАН, его дочь Аяна БЕЙСЕБАЕВА, члены совета директоров общества Амангельды ТОЙБАЕВ и Арман ЖУМАНОВ, руководитель отдела закупок Жанар КУДЕРБЕКОВА.

«Яблоку негде упасть!» — В Алматы не снижается накал вокруг проблемы точечной застройки. Более 200 жителей алматинского микрорайона “Самал-2” против строительства во дворе их пятиэтажных домов на участке всего в 1,6 га 28-этажной высотки. Вместо этой громадины они предлагают разбить сквер или обустроить детскую площадку…

«Кто в лес, кто по дрова» — Профсоюзы и Минтрудсоцзащиты населения разошлись в оценках трудовых будней республики. В пятницу на отчетной коллегии министерства первые говорили о том, что нужно исправить, а вторые — как хорошо работается в нашей стране.

DIALOG . KZ . «Агашки начинают и выигрывают или Почему проиграли младотюрки» — В ноябре этого года исполняется 20 лет со дня создания общественного движения «Демократический выбор Казахстана». Т.е на 10-ый год Независмости. Однако, не успев родиться, движение раздробилось на две части – партию «Ак жол» и объединение ДВК, ставшее позже также партией… Сегодня пришло время спокойно проанализировать ту ситуацию, извлечь из неё уроки и двигаться дальше. И не делать врагов ни из Рахата АЛИЕВА, ни из инициаторов ДВК, ни тем более из Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Время показало, что в чём-то были правы все три стороны. И если мы находимся сейчас на пороге празднования 30-летия суверенитета, значит, многое всё же делалось правильно.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему аким Сапарбаев не уходит на заслуженный отдых?» — Умеют наши акимы и министры привлечь к себе внимание. Например, недавно это очень показательно получилось у главы Жамбылской области Бердибека САПАРБАЕВА, когда произошел «казус» с государственным гербом, упавшим с трибуны, с которой аким отчитывался перед народонаселением. Это стало невольным поводом для того, чтобы именно с Бердибека Машбековича мы начали новую рубрику «Герой недели», в которой планируем рассказывать о главных ньюсмейкерах. К тому же, наш «вечный аким», поменявший уже не одну область, очень интересная личность.

TURANPRESS . KZ . «Алматинская область фаворит рейтингов коррупции» — Алматинскую область сотрясают бесконечные коррупционные скандалы. С 2014 года регионом руководит опытнейший Амандык БАТАЛОВ, тем не менее, его подчиненные стабильно попадают в криминальные сводки… Сомнений в честности и компетентности самого акима никто не высказывал, но складывается впечатление, что заслуженный ветеран акимского корпуса уже не в состоянии навести порядок в нравах, царящих в регионе, и это начинает негативно влиять на его доселе безупречную репутацию.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Распродажа госкомпаний. Правительство избавляется от советского прошлого?» — Очередные государственные компании собираются выставить на продажу. Это огромные заводы, работающие еще с советских времен – «Мунаймаш», ПЗТМ, и еще несколько «дочек» «КазМунайГаза» – «КМГ-Сервис», «КМГ инжиниринг», «КМГ-Security», «Семсер-Өрт сөндіруші. Люди переживают, что государство продаст их, как некоторые другие сокровища нации за копейки. Волнуются, что часть работников останется без заработка, что на месте некогда масштабных предприятий вырастут очередные торговые центры или жилые многоэтажки. Насколько все это вероятно и что получит государство от этой масштабной распродажи…

EXPRESS — K . KZ . «Международному антиядерному движению «Невада – Семипалатинск» исполнилось 32 года» — 28 февраля 2021 года исполнилось 32 года Международному антиядерному движению «Невада – Семипалатинск». Мы побывали в секретариате движения и задали несколько вопросов его вице-президенту Ефиму ЗУСЛИНУ и ответственному секретарю Алие БЕКМАГАМБЕТОВОЙ.

AZATTYQ . ORG . «Казис Тогузбаев. Настоящий полковник, который навсегда останется в нашей памяти» — Редакция Азаттыка понесла невосполнимую утрату. В последний день зимы не стало Казиса ТОГУЗБАЕВА, одного из наших лучших авторов. Настоящий полковник — так его называли многие знакомые, потому что в журналистику он пришел после ухода из Минобороны, — был настоящим профессионалом своего дела, всегда писал на самые злободневные и самые сложные темы. Коллеги и люди, знавшие Казиса Тогузбаева, запомнят его как очень чуткого и порядочного человека.

«Митинги в Алматы: полиция создала больше шума, чем протестующие» — 28 февраля оппозиционный политик Мухтар АБЛЯЗОВ призвал своих сторонников выйти на мирный митинг в Алматы, столице и других городах страны. Митингующие в Алматы планировали пройти шествием от Центрального парка культуры и отдыха (Парк Горького) до улицы Жибек Жолы. Марш не удался: демонстрантов задерживали на подходах к парку. В это же время у Дворца спорта имени Балуана Шолака полиция плотным кольцом окружила сторонников Жанболата МАМАЯ, продержав их в оцеплении до позднего вечера.

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