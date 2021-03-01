Развитие космодрома «Байконур» обсудили Мамин и Рогозин

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Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ – Премьер-министр РК Аскар Мамин принял генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, сообщает пресс-служба правительства.

«Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома «Байконур» и формирование космической системы дистанционного зондирования Земли среднего разрешения», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, особое внимание уделено проекту по созданию совместного космического ракетного комплекса «Байтерек» («Назарбаевский старт»).

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

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