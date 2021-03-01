Т32 млрд просят на госполитику по регулированию и развитию финрынка РК на 2021-2024 годы

Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ –Т32 млрд просит агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) на государственную политику по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана на 2021-2024 годы, передает корреспондент агентства.

«Расходы по бюджетной программе («Формирование и реализация государственной политики по регулированию и развитию финансового рынка», в тыс. тенге – КазТАГ): 2021 – 8 494 091; 2022 – 8 494 091; 2023 – 7 908 373; 2024 – 7 179 209», — говорится в проекте бюджетной программы АРРФР.

Согласно описанию, программа предусматривает расходы на содержание, формирование и укрепление материально-технической базы деятельности агентства в целях реализации государственной политики в сфере регулирования и развития финансового рынка.

«Цель: регулирование и развитие финансового рынка, содействие обеспечению финансовой стабильности финансового рынка и финансовых организаций, поддержание доверия к финансовой системе в целом и создание равноправных условий для деятельности финансовых организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке, обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг», — сказано в документе.

В проекте прописаны следующие задачи:

— достаточность собственного капитала банков (К2), на 2021-2023 годы не менее 10%;

— доля займов с просрочкой платежа по основному долгу и/или вознаграждению сроком более 90 дней в ссудном портфеле банков, на 2021-2023 годы не более 10%;

— агрегированный индекс финансовой устойчивости страховых (перестраховочных) организаций, на 2021 год коэффициент от 1 до 2,46, на 2022 год от 1 до 2,45, на 2023 год от 1 до 2,44;

— рост ссудного портфеля банков, на 2021-2023 годы от 2,5 до 3%;

— количество новых зарегистрированных выпусков ценных бумаг, количество выпусков ценных бумаг, на 2021 год не менее семи; на 2022 год не менее восьми, на 2023 год не менее девять;

— индекс финансовой грамотности, на 2021 год 38%, на 2022 год 39%, на 2023 год 40%

— индекс развития страхового рынка, на 2021 коэффициент от 1 до 2,46, на 2022 год от 1 до 2,45, на 2023 год от 1 до 2,44;

— доля новых клиентов БВУ, прошедших первичную идентификацию удаленным способом, на 2021 год 15%, на 2022 год 20%, на 2023 год 25%;

— рост ссудного портфеля организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, на 2021-2023 годы от 3% до 5%;

— количество соглашений отраслевого центра информационной безопасности финансового рынка с международными организациями/иностранными регуляторами об информационном обмене по киберинцидентам и киберугрозам, на 2021 год два соглашения в год, на 2022 год одно соглашение в год, на 2023 год одно соглашение в год;

— риски, связанные с отмыванием доходов в банках второго уровня, на 2021 год четыре балла, на 2022 год четыре балла, на 2023 год три балла.