Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ – Штрафы за сжигание газа в факелах планируют пересмотреть в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Законопроектом предлагается приравнять штрафные санкции в отношении недропользователей по углеводородам с другими природопользователями», — говорится в концепцит к проекту закона «О внесении дополнения в закон Республики Казахстан от 2 января 2021 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии»

Как заявили разработчики законопроекта, «в процессе сжигания газа в факелах, также как и в любых стационарных источниках (газотурбинные электростанции и другие) образуются одни и те же продукты горения, создающие одинаковую нагрузку на окружающую среду», «однако согласно действующему налоговому законодательству на одинаковые загрязняющие вещества применяются различные ставки платы, основываясь не на вредности вещества, а на источнике, его производящем».

«В этой связи, при расчете административного штрафа за выбросы загрязняющих веществ от сжигания газа в факелах, в соответствии со статьей 328 КоАП, недропользователи в сфере углеводородов вынуждены платить в разы больше штрафов по сравнению с компаниями, осуществляющие незаконные выбросы загрязняющих веществ от сжигания газа в стационарных источниках, так как административный штраф исходит из ставки платы», — отметили авторы поправок.

Они уточнили, что законом от 2 января 2021 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии» статья 328 КоАП изложена в новой редакции и вступает в силу с 1 июля 2021 года, однако новая редакция сохраняет дискриминационный подход при расчете штрафа за выбросы загрязняющих веществ от сжигания газа в факелах и стационарных источниках.