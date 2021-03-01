Алматы. 1 марта. КазТАГ — В Казахстане КГД МФ РК проверил налоги граждан от продажи недвижимости в 2018 и 2019 годах, сообщает комитет госдоходов министерства финансов (КГД МФ) РК.

«Камеральным контролем охвачен вопрос исполнения налоговых обязательств по доходам от прироста стоимости при реализации физлицами в 2018 и 2019 годах жилых и нежилых помещений в Казахстане», — говорится в информации, распространенной в понедельник.

Согласно информации, казахстанцы, имеющие электронную цифровую подпись (ЭЦП), получили электронные уведомления или извещения в кабинете налогоплательщика и в личном кабинете e-gov, а тем, у кого нет ЭЦП, уведомления будут вручаться лично управлениями госдоходов по районам и городам под роспись или по почте заказным письмом.

Исполнить уведомление об устранении нарушений нужно в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения, представив налоговую отчетность или пояснения по выявленным нарушениям на бумажном или электронном носителе в налоговый орган, направивший уведомление и приложив копии документов к пояснению, указывается в информации.

Извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля, направляются по нарушениям со средней степенью риска, для сведения и сроки исполнения по ним не устанавливаются, добавлено в информации.

Камеральный контроль доходов физлиц при реализации недвижимого имущества – автоматический, отмечается в информации.