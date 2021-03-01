Т204,5 млн заплатил Казахстан за гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану

Алматы. 1 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Т204,5 млн заплатил Казахстан за гуманитарную помощь – по 5 тыс. тонн пшеничной муки Кыргызстану и Таджикистану, заявило министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Предусматривается «выделение средств из чрезвычайного резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2021 год, Т204,5 млн для возмещения транспортных расходов по доставке гуманитарного груза – по 5 тыс. тонн муки пшеничной, в Кыргызскую Республику и Республику Таджикистан», — говорится в проекте постановления правительства РК о выделении средств из чрезвычайного резерва, размещенном на официальном сайте МИИР РК.

Согласно проекту постановления, из Т204,5 млн: провозная плата по РК – Т23,4 млн, провозные платежи за перевозку грузов по территориям других железнодорожных администраций –Т102 млн, сбор за подачу и уборку вагонов – Т1,5 млн, допсборы – Т0,8 млн, плата за пользование вагонами АО «Казтемиртранс» — Т68,5 млн, мука пшеничная за 10 тыс. тонн — Т 204,5 млн. Итого за весь объем – Т204,5 (сумма НДС Т617 тыс., в том числе).

Груз был отправлен со станции отправления – Костанай в Кыргызсстан — до станции назначения – Бишкек-1, Карабалта, в Таджикистан — до Душанбе-2, указывается в документе.