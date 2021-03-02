Более 40% первичных медицинских услуг в Казахстане оказывают частники – минздрав

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более 40% первичных медицинских услуг в Казахстане оказывают частные компании, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«Медицинские услуги ПМСП (первичной медико-санитарной помощи – КазТАГ) оказывают 59% государственных и 41% частных организаций здравоохранения. Доля финансирования амбулаторной поликлинической помощи составляет 52,4% от общего объема ГОБМП (гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – КазТАГ) и ОСМС (обязательного социального медицинского страхования – КазТАГ)», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что в организациях ПМСП работают порядка 10 тыс. врачей и 28 тыс. средних медицинских работников, в том числе 47% врачей и средних медицинских работников в сельской местности.