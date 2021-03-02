Дорожную карту развития инфраструктуры первичных объектов здравоохранения создадут в РК

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Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дорожную карту развития инфраструктуры первичных объектов здравоохранения создадут в Казахстане.

«Глава правительства поручил акимам регионов в месячный срок подготовить и направить в министерство здравоохранения дорожную карту развития инфраструктуры первичных объектов здравоохранения с разбивкой по годам и населенным пунктам», — сообщили в правительстве по итогам заседания кабмина во вторник.

Кроме того, акиматам совместно с министерством здравоохранения было поручено обеспечить в регионах снижение нагрузки на врачей первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) путем открытия новых участков, развития и привлечения частного сектора, а также принять меры по материальному стимулированию молодых медработников, особенно приехавших на работу в село.

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