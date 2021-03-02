Основные проблемы здравоохранения в Казахстане назвал на заседании кабмина Цой

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Основные проблемы здравоохранения в Казахстане назвал на заседании правительства глава минздрава Алексей Цой.

«Несмотря на принимаемые меры, имеются следующие ключевые проблемы: на уровне пациентов – это качество предоставляемых услуг, слабая коммуникация, очереди к специалистам, недостаточность объема медицинских услуг, доступ к высокотехнологичным дорогостоящим услугам, дефицит узких специалистов, необходимость развития медицинских организаций, аптечных пунктов в селах с населением менее 300 человек», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Кроме того, глава минздрава отметил не полный охват цифровизацией медицинских организацией в сельских населенных пунктах.

«На уровне ПМСП (первичной медико-санитарной помощи – КазТАГ) требуется совершенствование подушевого финансирования, не полностью завершена цифровизация. На сегодня обеспеченность интернетом медицинских организаций ниже районного уровня составляет 84,2%. А также интеграция медицинских информационных систем», — добавил министр.