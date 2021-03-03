Коэффициент бесполезного действия

Как измерить полезность или бесполезность квазигосударственного сектора и его административной верхушки?

Иногда не мешает оглянуться назад, чтобы понять значимость происходящих событий, сравнить месседжи, устремления, сопоставить настоящее с теми планами, которые были артикулированы в прошлом. Так вот, президентское Послание народу Казахстана в январе 2017 года могло стать поистине историческим, поворотным. Оно могло произвести едва ли не революцию в экономической политике. И что же?

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Тогда Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил о том, что новый импульс экономическому росту должно дать снижение доли государства в экономике до 15% в ВВП. Речь шла о том, что нужно ускорить приватизацию (в списке значилось 800 компаний для приватизации до 2020 года), прекратить практику создания новых юридических лиц под каждую программу или поручение, вывести крупнейшие компании на IPO, а некоторые холдинги реорганизовать.

Он поручил правительству в холдинге «Самрук-Казына» полную ревизию и оптимизацию как управленческих, так и производственных бизнес-процессов с тем, чтобы тот стал высокоэффективным, компактным и профессиональным. А холдинги «Байтерек» и «КазАгро» — реорганизовать, их функции оптимизировать, и в целом им было рекомендовано заняться привлечением фондирования из негосударственных источников на реализацию государственных программ.

И вот спустя ровно 4 года что мы видим? Все это время квазигосударственным сектором было потрачено на «мышиную возню».

Как министр стал оптимистом

Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы плавно перетекает в подобный план теперь уже до 2025 года. По информации министра финансов Ерулана Жамаубаева, в 2020 году было запланировано к продаже 76 объектов. В итоге продано – 12 объектов, 7 направили на реорганизацию и ликвидацию, 2 предприятия исключили из Комплексного плана приватизации, а подавляющее число объектов – 55 (!) включили в новый план.

Теперь – внимание! – это не мешает министру заявлять о том, что – дословно – «Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы исполнен полностью»! Красавчик – наш министр! И никто на заседании правительства его не поправляет, и никто не задает неудобных вопросов. Словно задача каждого заседающего – оставаться оптимистом, не портить картину мира.

В итоге все те активы, о продаже которых разговор идет уже не первый год, снова и снова перекочевывают из плана в план IPO: АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», АО «Казпочта», АО «Эйр Астана», АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (10% акций), АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (25%), АО «Самрук-Энерго» (20%) и АО «Казахтелеком» (25%)…

В числе тех предприятий, которые также подлежат приватизации до 2025 года: АО «Национальный научный медицинский центр», ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС», ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС», АО «Отель «Алатау».

И опять-таки прописана «бородатая» рекомендация ФНБ «Самрук-Қазына», НУХ «Байтерек», НК Kazakhstan Engineering «утвердить перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними», которые они планируют передать в конкурентную среду в приоритетном порядке.

Учитывая неуемную страсть чиновников к гигантомании, президент Токаев продлил мораторий на создание новых квазигосударственных компаний. Он заявил о том, что мораторий, который был введен еще в 2019 году, подошел к концу, а цели не достигнуты. Именно поэтому и последовало продление. Правда, о 15-процентном пороге участия государства в экономике никто уже не вспоминает, но планы по оптимизации, как и прежде, есть, и новые юридические лица в рамках этих преобразований создавать можно.

Как фонд ударился в философию

ФНБ «Самрук-Казына» к моменту, когда ему было поручено стать компактным и профессиональным, уже исчерпал все возможности трансформации, которая началась еще в 2014 году. Уникальность этого процесса заключалась в том, что внешне эти перемены были абсолютно не заметны, но руководство фонда, каждый раз, когда требовались отчеты, легко вынимало из рукава очередной козырь, а то и несколько.

Не поэтому ли уже в середине 2017 года последовал ответ главе государства: дескать, новая модель фонда более компактна и мобильна – почти в два раза сократились уровни управления, кадровый состав обновился на 40%, за счет молодых казахстанцев, получивших образование на Западе, а глава ФНБ на тот момент – Умирзак Шукеев — даже утверждал, что эти специалисты, не экспаты, а наши, «родненькие», которые вернулись после работы в зарубежных корпорациях (Если так, то цены им нет! Надо поискать их в фонде).

Нам внушали, что трансформация — это определенная философия, а поскольку в ней мало кто разбирается, подкрепляли всевозможными чисто умозрительными выгодами, которые ФНБ якобы получил в процессе столь нужных изменений.

Самое интересное, что этот процесс продолжается до сих пор, теперь, правда, делается акцент на цифровой трансформации.

Но что же главный вопрос: стал ли фонд действительно высокоэффективным и компактным?

В самом ФНБ свою полезность измеряют ростом активов, выручкой, прибылью. Эти показатели, действительно, увеличиваются стабильно, это какое-то экономическое счастье. Но, учитывая, что в состав активов фонд входят наилучшие компании страны из нефтегазового, энергетического, транспортно-логистического и др. секторов, то это неудивительно.

Но вот парадокс – все эти достижения свидетельствуют об эффективности самих компаний, «дочек» фонда, но не об эффективности управления со стороны холдинга как такового. А как измерить полезность или бесполезность самой надстройки в виде ФНБ? Можно ли считать, что фонд стал компактным, если в 2018 году и в 2020 году структура ТОП-менеджмента была идентичной? В фонде до сих пор есть почти два десятка дирекций и департаментов со своим немаленьким штатом. Если судить по годовым отчетам, то в 2018 году в фонде работало 167 человек, в 2019-м – 185. Сокращение? Оптимизация? Не знаем, что это такое…

В общем, если рассуждать в духе доморощенных бюрократов, то все, что ни делается в Нур-Султане, делается к лучшему. И не пытайтесь возражать!

P. S. Отдельная тема – слияние двух холдингов – Байтерек и КазАгро – под крышей первого. Это событие уже сейчас претендует н звание «Главное событие 2021 года в квазигосударственном секторе». Что хорошего и чего плохого ожидать от этого слияния? Читайте завтра.

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