Газовый коллапс: власть отстранилась от взрывоопасной ситуации 02.03.2021 15:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 276 0 Юрий Маленьких о том, какая задача непосильнее: газификация всей страны или обеспечение безопасного газоснабжения населения Похожие материалы: Минобороны назначило аудит в «Әскериқұрылыс Астана» на фоне ситуации с долгами компании Как разрушить систему, чтобы заработала Двое погибли, 10 человек пострадали от взрыва газа в жилом доме в Петропавловске Какие меры намерены принять для газификации ЗКО после взрыва на газопроводе в России Штрафы за сжигание газа в факелах планируют пересмотреть в Казахстане